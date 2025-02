Coupe de France: twee vierdeklassers stoten door tot de kwartfinales

Clubs uit de lagere klassen blijven stunten

Een dag na de sensationele zege van Duinkerke op het veld van Rijsel hebben met Guingamp (0-2 bij Toulouse), Stade Briochin (2-1 tegen Nice) en Cannes (5-3 tegen Dives) zich voor de kwartfinales geplaatst.



De overwinning van Cannes mag niet verbazen, want zij hadden het geluk tegen een tegenstander uit te komen die nóg lager geplaatst is. De stunt van de avond kwam er in het Bretoense Saint-Brieuc. In de laatste 10 minuten van de avond draaide het de rollen nog om tegen eersteklasser Nice. Verdediger en clubicoon Hugo Boudin scoorde beide doelpunten.