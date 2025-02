Coupe de France: Rijsel en Meunier verslikken zich in tweedeklasser Duinkerke

Meunier en Rijsel verslikken zich in tweedeklasser

Voor Rijsel is het bekertoernooi afgelopen. Het team uit het noorden verloor van tweedeklasser en streekgenoot Duinkerke.



De doelpunten vielen laat. Vijf minuten voor het einde opende Gomes de score voor de thuisploeg, maar dat volstond niet. In de 96e minuut maakte Duinkerke-speler Tejan alsnog gelijk.



In de strafschoppenreeks ging Rijsel finaal kopje-onder. Het team kwam 3-0 voor, maar daarna zette Duinkerke plots wel elke strafschop om, terwijl Rijsel begon te missen. De bezoekers wonnen de penaltyreeks met 5-4.



Thomas Meunier speelde de hele wedstrijd bij Rijsel. Hij trapte geen strafschop.