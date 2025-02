Coppa Italia: Milan kegelt het AS Roma van Alexis Saelemaekers eruit

Saelemaekers redt het niet bij Milan

Een dag na Charles De Ketelaere met Atalanta is ook Alexis Saelemaekers met AS Roma uitgeschakeld in de beker. Tammy Abraham was de grote man bij Milan, hij scoorde voor de rust 2 keer.



Een tegengoal van Dovbyk gaf Roma nog even wat hoop, maar João Felix - pas gisteren getransfereerd van Chelsea - legde de 3-1-eindstand vast.