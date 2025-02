Coppa Italia: Juventus laat zich ringeloren in strafschoppenreeks, Empoli mag naar halve finale

Geen Romeinse maar Milanese derby in de halve finales

Met Milan-Roma en Inter-Lazio kregen we twee kwartfinales die mogelijk een Romeinse of een Milanese derby opleverde in de halve finales. Na de uitschakeling van Roma was enkel nog een Milanese derby een optie.



Hiervoor moest Inter wel afrekenen met Lazio. De bezoekers waren vooral gevaarlijk op de tegenaanval, maar tegen de heerlijke volley van Arnautovic hadden ze geen verhaal.



Ex-Lazio-speler Correa versierde in de tweede helft de penalty die Calhanoglu op weg zette naar de 2-0.