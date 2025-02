Coppa Italia: Atalanta kan vormdip niet verbergen en wordt gewipt door Bologna

Atalanta struikelt in de kwartfinales

Atalanta ligt uit de Coppa Italia. De verliezende finalist van vorig seizoen liet zich in eigen huis verschalken door Bologna.



De ploeg van Charles De Ketelaere, gewisseld na 65 minuten, kon zijn overwicht niet vertalen op het scorebord. En in de 80e minuut sloeg Santiago Castro, net op het veld, aan de overkant genadeloos toe.



Met de exit wordt de wisselvallige periode van Atalanta nog eens bevestigd. Eind december werd de serie van 11 competitiezeges op een rij gestopt. Sindsdien won Atalanta in alle competities slechts 2 keer, verloor het 3 keer en speelde het 5 keer gelijk.



Bologna schaart zich op zijn beurt voor het eerst sinds 1999 bij de laatste vier.