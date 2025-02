Chili gaat in de tegenaanval: het wil een 5e match tegen België én een ticket voor de Daviscupfinale

Chili legt zich niet neer bij de opmerkelijke ontknoping tegen België in de Daviscup. De Zuid-Amerikanen hebben een stevig eisenpakket samengesteld na de nederlaag in Hasselt (3-1).

We willen een vijfde wedstrijd spelen op een latere datum, onder omstandigheden die fair zijn voor beide teams.

We willen ook een compensatie, zoals een wildcard voor de Daviscupfinales, omdat de ITF er niet in slaagde om haar regels toe te passen.

Tot slot vragen we ook dat de ITF de wedstrijdleiding onder de loep noemt, in het bijzonder de beslissingen van de heer Carlos Ramos, om in de toekomst dergelijke situaties te voorkomen.