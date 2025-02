Belgian Cats maken kennis met Mike Thibault voor cruciale week: "Hij wil ons basketbal niet volledig veranderen"

De Belgian Cats hebben hun eerste training afgewerkt met nieuwe bondscoach Mike Thibault. Veel tijd om kennis te maken is er niet, want donderdag (tegen Azerbeidzjan) en zondag (tegen Litouwen) spelen ze twee belangrijke EK-kwalificatiematchen. "Het is een heel belangrijke week om zijn filosofie te leren kennen", vertelt Julie Allemand.

Het nieuwe hoofdstuk van de Belgische basketbalvrouwen is nu echt begonnen. Met Mike Thibault aan het roer bereiden ze zich voor op duels tegen Azerbeidzjan en Litouwen. De speelsters zijn nog altijd wat verrast over zijn komst.

"Ik hoopte altijd op een reünie", zegt Emma Meesseman, die bij de Washington Mystics enkele seizoenen onder Thibault speelde. "Ik dacht dat het in de VS zou gebeuren, maar dit is leuk."

"Voor ons is het een grote eer", beseft Nastja Claessens. "Iedereen is enthousiast, er is een nieuwe wind." En ook Julie Allemand is blij met de extra brok ervaring voor de Cats. "Hij was lang actief in de WNBA en bij Team USA. Dat is een voordeel voor ons."

Volgens Antonia Delaere motiveert het ook om verder te bouwen. "Als er iemand binnenkomt die voor het hoogst mogelijke wil gaan, dan is dat goed voor de groep zodat iedereen er terug in gelooft. Ik ga het jaar per jaar bekijken. Je weet nooit hoe het fysiek gaat."