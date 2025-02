Bekerspektakel in Spanje: Barcelona en Atletico scoren elk 4 keer in rollercoaster

Real Madrid verbrandt zich bijna aan Leganes

21 jaar zaten er tussen de eerste en de tweede doelpuntenmaker van Real Madrid. De 39-jarige Luka Modric bracht de Koninklijke op voorsprong bij Leganes, de 18-jarige Endrick maakte er nog voor de rust 0-2 van.



Appeltje-eitje, denk je dan, maar niets was minder waar. Nog voor het uur maakte Leganes gelijk en ook de entree van Vinicius hielp Real niet. Het was uiteindelijk de 20-jarige Gonzalo Garcia die zijn club over de streep moest trekken in de 93e minuut.



Het was pas het derde optreden van Garcia in de hoofdmacht van Real. Eind 2023 mocht hij ooit 17 minuten meespelen, verdeeld over 2 matchen. Voor de beloften van Real was hij dit seizoen wel al goed voor 19 goals in 21 matchen.