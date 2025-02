"Zotste trade ooit" zet NBA op stelten: waarom praat hele basketwereld over de ruil tussen Doncic en Davis?

ma 3 februari 2025 16:46

De NBA staat in rep en roer door de spraakmakende trade tussen Luka Doncic (25) en Anthony Davis (31). Maar hoe zit dat systeem juist in elkaar? En wat zijn de gevolgen voor de LA Lakers en de Dallas Mavericks? Sporza Daily zoekt het uit.

Gisteren werd er een enorme bom gedropt in de NBA. Sterspelers Luka Doncic en Anthony Davis ruilen in het midden van het seizoen van ploeg. Dat zorgde voor de nodige commotie in de basketbalwereld.



Maar wat is een trade juist? En hebben de spelers zelf geen inspraak?



"Mensen in Europa zijn een systeem gewoon van transfers waar bijvoorbeeld Kylian Mbappé naar Real Madrid verhuist voor een enorme transfersom", legt Gil Meulemans, Sporza-journalist en basketbalcommentator bij DAZN, uit.



"Maar in de NBA wordt er getraded. Dat betekent dat als je een topspeler wil binnenhalen, je een andere speler moet ruilen."



"Dat is zo omdat elke speler een bepaald contract heeft bij zijn club en als die verhuist naar een andere ploeg, dan moeten de contracten matchen. Dat moet kloppen omdat er een salarisplafond is die alle ploegen moeten respecteren."



Er zijn dus geen transfersommen aan verbonden. En ook de spelers zelf hebben niet te kiezen wat er gebeurt.



"Als je in de NBA onder contract ligt, dan heb je zelf niet in de hand wat je gaat doen", voegt Dennis Xhaët, de host van basketbalpodcast X&O's, uit. "Het is gewoon ruilhandel."

"Zotste trade ooit"

Maar hoe komt het nu dat er zo'n grote commotie is ontstaan toen de trade bekend werd gemaakt?



"Het is de zotste trade aller tijden in de NBA door de spelers die ermee gemoeid zijn en de timing, in het midden van het seizoen", gaat Meulemans voort. Het gaat over Doncic die tot de top 3 van de spelers ter wereld hoort. Niemand zag dit aankomen omdat niemand dacht dat Doncic beschikbaar was."



"Als zo'n speler, die leek deel uit te maken van de 'untouchables', getraded wordt, is dat iets heel speciaals."



"Er zijn wel al supersterren naar andere ploegen gegaan", weet Xhaët. "Maar dit is in het midden van het seizoen en de 2 spelers wisten van niets."

Ik snap niet dat Dallas deze trade gedaan heeft. Gil Meulemans

De Lakers zijn "de winnaar" van deze trade

Dan komen we meer tot de essentie van de verbazing. Doncic is nog maar 25 jaar en leek niet geneigd te zijn Dallas snel te verlaten. De Sloveen was ook nog eens helemaal niet op de hoogte van de trade.



"Dallas heeft Doncic, die bij de top 3-spelers hoort, naar een andere ploeg gestuurd", reageert Xhaët verbouwereerd. "Hij was de bouwsteen. De speler die hen vorig jaar naar de Finals heeft geleid en de gast waar ze alles rond zouden bouwen."



"Ze gingen hem komende zomer een supercontract geven en hebben hem nu laten gaan. Dat is complete waanzin. In zijn eerste 7 jaar in de NBA komt niemand in de buurt van wat hij bereikt heeft, behalve LeBron James."



"Hij is een garantie op winnen. Het is een talent dat maar 1 keer in een generatie voortkomt."



"Ik snap niet waarom Dallas deze trade gedaan heeft", vertelt Meulemans. "Het lijkt een rare zet. Maar de General Manager Nico Harrison wil nu de titel pakken en dan kan Anthony Davis verdedigend meer brengen. De combinatie met Kylie Irving lijkt ook ideaal, en de kans op de titel is er. Maar die lijkt me te klein om Doncic voor op te geven."



Andere ploegen zouden hun hele ploeg opgeven voor Doncic. Gil Meulemans

In de ruildeal waren wat "kleinere spelers" betrokken en Dallas krijgt van de Lakers ook een firstround-pick in de draft van 2029.



"Het pakket dat ze voor Doncic gekregen hebben lijkt veel te weinig voor een superster als Doncic. Andere ploegen zouden heel hun ploeg opgeven voor hem."



"De Lakers winnen deze trade", is Xhaët duidelijk. "Hun toekomst is verzekerd. Het is ongelooflijk straf hoe ze dit geflikt hebben. Bij de Lakers waren ze ook zelf verrast omdat de Mavericks hen hebben gecontacteerd."



"Niemand geloofde dat dit mogelijk was. Als er een kans is om Doncic in je ploeg te hebben, dan doe je dat. Dat is iets wat iedereen zou doen. Dat kan je niet weigeren. Ook al is Doncic nu geblesseerd aan de kuit, hij maakt je ploeg 10 tot 15% beter."

Dallas geeft heel hun toekomst op. Dennis Xhaët