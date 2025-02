"Zet je troepen op scherp": Peter Vandenbempt heeft klare boodschap aan scheidsrechtersbaas richting einde competitie

ma 3 februari 2025 09:45

Speeldag 24 in de Jupiler Pro Leagueleverde heel wat controverse op door beslissingen van de scheidsrechters. Die zorgden bij onze analist Peter Vandenbempt ook voor onbegrip. Daarnaast ziet hij in zijn analyse ook dat Club niet moet wanhopen na de nederlaag tegen Antwerp en dat het bij Anderlecht toch niet goed gaat als je kijkt naar de cijfers.

Geen grote conclusies trekken bij Club

Jupiler Pro League

Antwerp einde 2 - 1 Club Brugge

Uit het verlies van Club Brugge zou ik niet te veel conclusies trekken. Club mag het wel als een waarschuwing beschouwen. Maar het was indrukwekkend dominant, ze hadden zo veel controle, métier, het middenveld draaide geweldig. De Bosuil werd er stil van.



De vaak fel bejubelde Vincent Janssen zat in de achterzak van de defensie. Er was een karrenvracht aan kansen en doelpogingen. Veel beter kan je niet verwachten in wat toch een moeilijke verplaatsing is voor Club, midden een loodzware periode tussen die cruciale duels tegen City en Genk, waar er voortdurend focus moet zijn.



Achteraf legde Nicky Hayen de vinger op de wonde. Het liep voorin helemaal fout, anders was er wellicht een andere conclusie geweest zonder de straffe reddingen van Lammens. Ze maakten verkeerde keuzes en gingen te vaak voor eigen succes, zei Hayen bestraffend. Dat is iets waar hij deze week aan de slag mee moet gaan.

Je wil er woensdag niet uitgaan in de beker tegen Genk, want anders wordt het wel onaangenaam. Peter Vandenbempt

Het gaat nu ook opvallend plots over een gebrek aan een vlot scorende spits, zoals Genk die wel heeft met Tolu. In de Champions League is dat een probleem geweest en scoorden ze heel weinig, maar in de competitie valt dat nog wel mee en hebben ze met voorsprong de meeste doelpunten gemaakt.



Eerder werd het beschouwd als grote troef dat ze niet 1 speler hebben die alle doelpunten maakt maar 18 of 19 verschillende doelpuntenmakers over alle competities heen en dat iedereen kan scoren. Dat lijkt me nu nog altijd het geval.



Dus geen grote conclusies, maar oké een nederlaag na het gelijkspel tegen Kortrijk. Ze staan 6 punten achter op Genk en Union komt in de nek hijgen. Je wil er nu woensdag niet uitgaan in de beker tegen Genk, want anders wordt het wel onaangenaam.

Vertrouwensboost voor Antwerp

Voor Antwerp was het een zeer belangrijke overwinning om niet onder druk te komen voor een plek in de top 6. Het is ook een geweldige vertrouwensboost voor de bekerwedstrijd tegen Anderlecht.



In de competitie en de play-offs zal er voor Antwerp niet meer weggelegd zijn dan een figurantenrol en het zal knokken worden voor een Europees ticket, maar dat is logisch gezien de gemaakte keuzes sinds afgelopen winter.



Ze hebben moeten saneren en hun beste spelers verkopen. Ze zetten in op jonge jongens - al dan niet uit eigen jeugd - en hun selectie is piepjong. Dan vind ik dat Antwerp en coach Jonas De Roeck het goed doen.

Als je Antwerp niet dooddoet, dan betaal je daar een prijs voor. Peter Vandenbempt

De realiteit is wel dat ze maar 3 keer hebben gewonnen in 10 wedstrijden. Het is vaak wroeten en harken om resultaten te halen zoals tegen Westerlo of Genk of Beerschot.



Antwerp kwam er gisteren niet aan te pas, maar het zijn overlevers. Als je ze niet dooddoet, dan betaal je daar een prijs voor. Westerlo heeft dat ondervonden, ook Genk, Club, Beerschot en KV Mechelen, allemaal hadden ze moeten winnen, maar dat hebben ze niet gedaan.



Net als Anderlecht in de heenwedstrijd van de halve finale in de beker. Het werd maar 1-0 terwijl er meer dan kansen genoeg waren om daar het verschil te maken. We gaan kijken of Anderlecht daar geen prijs voor gaat betalen donderdag op de Bosuil.

Anderlecht mist stabiliteit en leiderschap

Jupiler Pro League

KAA Gent einde 1 - 0 Anderlecht

Bij Anderlecht is er dan weer een groot gebrek aan stabiliteit, leiderschap in moeilijke omstandigheden en constante in de prestaties. Plotseling is er groot verval in wedstrijden waar dan ineens alles fout loopt zoals in het begin van de wedstrijd tegen KAA Gent.



En er was de onvrede over de wat mij betreft totaal onbegrijpelijke rode kaart voor N'Diaye die cruciaal was. Dat is uiteraard terecht. Scheidsrechter Verboomen had gewoon een hele slechte dag met een hele hoop slechte beslissingen, overigens niet allemaal in het nadeel van Anderlecht.



Maar bij Anderlecht zijn ze hopelijk lucide genoeg - en dat denk ik ook dat ze zijn - om te beseffen dat het probleem elders ligt dan bij de scheidsrechter. Coach Hubert mag dan net als na de pijnlijke nederlaag tegen Hoffenheim zeggen dat Anderlecht heel erg veel goed gedaan heeft het overgrote deel van de wedstrijd.



Als je elke keer opnieuw verliest, dan heb je uiteindelijk meer fout dan goed gedaan. Peter Vandenbempt

Ze zijn blijven strijden met 10, hebben kansen gecreëerd en verdienden een punt. Maar het zijn wel de cijfers die tellen, als je elke keer opnieuw verliest dan heb je uiteindelijk meer fout dan goed gedaan.



Kijk maar naar de cijfers, 4 op 6 competitiewedstrijden verloren, 15 punten achter Genk, voorbijgestoken door Union en Antwerp, 2 nederlagen in de Europa League, veroordeeld tot een lastige match tegen Fenerbahce, een hopeloze wedstrijd in Pilsen, een black-out tegen Hoffenheim, 20 minuten zonder gevolgen tegen Mechelen.



Gisteren zijn ze dramatisch begonnen in wat een sleutelmatch was waarin je een goede zaak kan doen in de stand tegen een heel scherp Gent dat matig voetbalde. Zelfs al speel je in bepaalde periodes heel goed en ga je elke keer toch onderuit, dan kan je stellen dat het niet goed gaat. Het is 100% van moeten voor Anderlecht donderdag.

Onvrede over scheidsrechters

Het is de tijd van het jaar. De competitie komt in de beslissende fase en de zenuwen staan strak gespannen. Ik heb het er vorige week al over gehad over de wurgende stress voor ploegen die vrezen voor een plek in de play-downs.



Het wordt wat heftiger en emotioneler, maar het is toch niet verboden voor onze scheidsrechters om wat scherper te zijn en een hoger niveau te halen want cruciale missers worden medebepalend.



En ik heb de voorbije tijd fases gezien waar ik niet goed begrijp wat de scheidsrechters of de VAR soms beslissen zoals in Gent of de eerste penalty voor Union tegen STVV, of de elleboog van Heymans vorige week.



Ik zou zeggen tegen scheidsrechtersbaas Lardot: zet je troepen toch nog maar eens op scherp. Peter Vandenbempt