Zorgt "ingreep" aan parcours voor andere omstandigheden bij mannen elite? "Kans op minder diepe sporen"

De vrieskou heeft vannacht huisgehouden op het parcours van het WK veldrijden. De organisatie in Liévin anticipeerde daarop door de diepste sporen op het parcours gisterenavond al dicht te maken. "De kans is reëel dat er daardoor geen diepe sporen zullen liggen bij de mannen elite."

WK-commentatoren Paul Herygers en Ruben Van Gucht vingen in het noorden van Frankrijk interessante informatie op.



"Gisteren hebben ze na de cross de diepe sporen dichtgemaakt, omdat ze wisten dat het afgelopen nacht hard zou vriezen", weet Herygers.



Wat zijn de gevolgen van die ingreep?



"Als de dooi wat later intreedt, zal het nu minder makkelijk worden om er sporen in te rijden. De kans dat er geen hele diepe sporen zullen liggen tegen dat de profs aan de beurt zijn, is reëel."