Zizou Bergs overspoeld door duizenden (vreemde) haatberichten uit Chili, tegenstander "kan het nog steeds niet geloven"

zo 2 februari 2025 21:01

Eén ding is zeker: over de Daviscup-ontmoeting tussen België en Chili is het laatste woord nog niet gezegd. Chili is bijzonder misnoegd over de gang van zaken en zal een klacht indienen, al lijkt de kans klein dat die iets zal opleveren. "We begrijpen het echt niet", ventileerden de Chilenen meermaals hun frustratie. Ondertussen vond de achterban van Garin de weg naar de sociale media van Bergs.

België-Chili gaat de geschiedensboeken van de Daviscup in als de ontmoeting waarin Zizou Bergs het beslissende punt forceerde nadat hij zijn tegenstander Cristian Garin - naar eigen zeggen niet-intentioneel - geramd had tijdens een spelonderbreking. Garin voelde zich niet in staat om te spelen, maar werd getrakteerd op meerdere bestraffingen en verloor zo de match én de ontmoeting. In Chili heerst grote onvrede over de gebeurtenissen. Bij de lokale media - zie verderop in dit artikel - spreken ze schande over de afloop en ook de fans ventileren hun frustraties.



Het Instagram-account van Zizou Bergs werd na het duel overspoeld met duizenden haatreacties. Onder onze landgenoot zijn laatste (gepinde) foto staan zo'n 20.000 comments.



Veel Chileense vlagjes en vloekwoorden, maar vreemd genoeg ook heel wat recepten voor typische lokale gerechten uit Chili. Een traditie in Chili, zo blijkt. Eentje die ontstond toen Maroon 5-zanger Adam Levine kritiek uitte op het Chileense Vina del Mar-festival.



In navolging van Levine bestoken de Chilenen nu de profielen van beroemdheden die hun land schade berokkenen. Zo kreeg ook Trump Chileense recepten als antwoord op sociale media, nu is het de beurt aan Zizou Bergs. De Chilenen uiten zo hun woede zonder scheldwoorden, maar wel om te laten weten dat het Chilenen zijn.

Het Davis Cup-team van Chili had na de wedstrijd al hun ongenoegen geuit over de gang van zaken op een persconferentie. "Ze probeerden Cristian te pushen om te spelen, maar hij was niet in staat", vertelde de delegatie op een persmoment. "En nu zijn wij uitgeschakeld."

"Leg het ons eens uit: wat hebben wij verkeerd gedaan? We begrijpen het echt niet. Ja, zo'n incident kan gebeuren, maar er zijn regels."

"Akkoord: het is zondagavond en we moeten voortmaken, maar wat als dat niet kan? Mijn speler is niet in de fout gegaan."

We kunnen dit niet aanvaarden en we zullen absoluut een klacht indienen. Je moet de regels volgen. Nogmaals: leg het ons uit. Iemand moet dat doen. Chili na de Daviscup-ontknoping

Ook de medische controle van de artsen zinde Chili niet. Of beter: het gebrek aan een doktersbezoek. "De dokter heeft geen enkele actie ondernomen. Waarom? We zaten met een speler die geraakt was in zijn oog en die zich duizelig voelde." "We kunnen dit niet aanvaarden en we zullen absoluut een klacht indienen. Je moet de regels volgen. Nogmaals: leg het ons uit. Iemand moet dat doen." "Wij worden geraakt en liggen uit de Daviscup. Je moet goed naar de beelden kijken: Cristian wordt vol in zijn oog geraakt. Hij wilde spelen als hij kon, maar dat was niet mogelijk. Ik herhaal: wat hadden wij dan kunnen doen?" Garin zelf liet enkele uren na de feiten van zich horen via een bericht op Instagram. "Ik kan nog steeds niet geloven dat ze ons hebben gediskwalificeerd. En dat de hoofdscheidsrechter me dwong om te spelen met duizeligheid en zonder goed te zien na 2u40 aan hoge intensiteit." "Ik hou al jaren van deze sport, heb miljoenen wedstrijden gezien en dacht nooit dat ik zoiets zou meemaken. Ik ben erg triest na alle inspanningen van de voorbije week. Dankjewel aan de ITF voor nul zorgen voor mijn gezondheid."

Chileense media delen "beeld dat meer zegt dan 1000 woorden"