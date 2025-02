Zizou Bergs geeft zijn versie van de feiten: "Ging beetje in de fout, maar hij overdrijft"

Zo had Zizou Bergs zich zijn zege in de Daviscup niet ingebeeld. Onze landgenoot gaf na afloop zijn versie van de feiten van de veelbesproken botsing met de Chileen: "Ik dacht hem voor te zijn", klonk het.

"Dat ik tegen hem liep? Abso... (wikt zijn woorden) Ik ben sowieso een beetje in de fout gegaan. Uit pure vreugde. Na dat passingshot ga ik in de lucht en loop naar de bank. Ik dacht die Chileen voor te zijn... Maar hij wijkt ook niet uit en zag mij aankomen. Het zal wel mijn schuld zijn, al vond ik het langs zijn kant overdreven. De ref oordeelde naar mijn kant toe."

"Ik weet niet wat hier allemaal aan het gebeuren is", begon Bergs zijn verhaal. "Heel jammer. Tot het laatste punt was het een ongelofelijk feestje, wat een ambiance. Ik kon de match afsluiten op mijn eigen service en dan gebeurt zoiets."

Als boegbeeld van de Daviscup heeft Steve Darcis de voorbije jaren heel wat watertjes doorzwommen. Maar de huidige kapitein moest toch ook even bekomen van de ontknoping in Hasselt.



"De manier waarop we gewonnen hebben, is wel bizar. De stoelscheidsrechter zat in een lastig parket. Zizou heeft het niet bewust gedaan, het gebeurde in de vreugde van het moment."

"Zizou verdiende een ander einde van zijn match. Het feest is nu wat verpest en dit is geen fijn moment. Hopelijk gaat het goed met Cristian, maar dit was een spelincident. Zoiets kan gebeuren."

Was Darcis bezorgd dat er een diskwalificatie zou volgen? "Er was 50 procent kans, ja. Maar in dat geval had Alexander Blockx de 5e match nog kunnen spelen."



"Het had gekund, maar dat is de interpretatie van de umpire. Nog eens: het was niet intentioneel.”