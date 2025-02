Wout van Aert ziet 'duel' snel wegvliegen door gemiste start: "Daarna verloor ik niet veel meer op Mathieu"

Dankzij een lastminute beslissing van Wout van Aert kregen we alsnog een laatste duel met Mathieu van der Poel, ook al was er in Liévin van een écht duel geen sprake. "Maar ik ben blij dat ik de mensen toch een leuke zondag heb bezorgd."

Wat ging er dan juist mis bij de start? "Ik zat aan de buitenkant in de eerste bocht en aan de binnenkant werd er gevallen. Je kreeg een dominoeffect, waardoor ik in de hekken hing en nagenoeg helemaal stil stond."

Na een paar bochten was het al duidelijk dat Wout van Aert niet om de wereldtitel zou kunnen meestrijden. "Ik moest gewoon wat meeval hebben in de start om het duel met Mathieu van der Poel aan te kunnen gaan." "Natuurlijk had ik liever een betere start gehad, maar ik wist dat dit scenario ook mogelijk was. Alleen had ik dat niet onder controle."

Had Van Aert met een betere start wel kunnen meedoen voor het goud? "Ik zou de koers nog eens moeten terugkijken, maar ik had het gevoel dat ik niet heel veel verloor op Mathieu toen ik vrije baan had."

"Hij weet dat hij gewoon het gat moet slaan en nadien geen risico's meer moet nemen. In de achtervolging koers je anders. Maar je koerst ook nooit met het geloof dat je kunt winnen. Als je meedoet om de zege kun je iets dieper gaan."

Toch bewees Van Aert dat hij sowieso 'best of the rest' was. "Of mij dat verbaasd heeft? Ik weet dat ik bij de besten van dit pak hoor. Op Mathieu kun je zo'n slechte start nog moeilijk goedmaken, maar ik ga ervan uit dat ik op alle anderen - met alle respect uiteraard - wel nog terug in koers kan komen. Al gebeurde dat wel sneller dan verwacht."

Van Aert heeft in ieder geval geen seconde spijt gehad van zijn beslissing om toch het WK te rijden. "Ik heb een fantastische week gehad. Het deed mij enorm veel deugd dat mijn beslissing om te rijden van alle kanten geapprecieerd werd. En ik ben blij dat ik de mensen een leuke zondag heb bezorgd."