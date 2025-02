Wout van Aert wil "snel vooraan zitten", Van der Poel: "Als Wout me klopt, is dat hopelijk niet door pech"

zo 2 februari 2025 13:13

Na de verkenning hebben de 2 grote kanonnen nog een laatste keer van zich laten horen voor hun uur van de waarheid. "Met Wout is het WK net iets leuker", zegt Van der Poel. Wout van Aert verwacht dan weer "een spektakelstuk".

"Ik heb er heel veel zin. Het is echt een tricky parcours en het zal nog enorm veranderen tot de start en misschien zelfs in de koers", voorspelt Wout van Aert.



"Het wordt een spektakelstuk om naar uit te kijken.



Van Aert start straks op de 4e rij. Broedt hij op een plannetje?



"Ik hoop dat er ruimte komt. Ik denk dat de kans groot is dat dat zal gebeuren, want het is een start bergop."



"Hopelijk kan ik meteen wat plekjes winnen en zit ik zo snel mogelijk vooraan. Dat is de boodschap", klinkt het vastberaden.

Van der Poel kijkt uit naar Van Aert

Ook Mathieu van der Poel zag tijdens zijn verkenning dat het parcours om de haverklap verandert.



"De ondergrond ligt nog iets harder dan gisteren door de vrieskou. Het is nog een dikke 2 uur tot de start, ik vermoed dat het wel nog zal ontdooien."



Een kanonstart maken en er meteen vandoorgaan, is dat het gedroomde scenario voor Van der Poel?



"Dat zou mooi zijn, maar ik maak nooit echt een plan vooraf. Want als het in de start misloopt, kan je je al niet meer aan dat plan houden. Ik ben iemand die altijd kijkt wat er gebeurt, hoe ik me voel en wat de situatie is."

Als Wout niet denkt dat hij vandaag kan winnen, was hij hier niet geweest. Mathieu van der Poel