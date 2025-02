Wat iedereen vreesde, gebeurde ook: hoe dit ene moment de WK-kansen van Wout van Aert na 20 seconden verpestte

zo 2 februari 2025 18:37

20 seconden en het was voorbij. Door een ongelukkig moment bij de start maakte Wout van Aert in Liévin nooit kans op de wereldtitel. Exact het worstcasescenario waar iedereen in het Belgische kamp voor vreesde. Maar wat gebeurde er nu precies?

Een collectieve vloek in België. En bij uitbreiding iedereen die hoopte op een droomduel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert.



Al na 20 seconden verkeerde de Belgische kopman in een uitzichtloze positie. Tijdens de live-uitzending was het vervloekte moment niet goed te zien, maar nieuwe beelden toonden achteraf hoe Van Aert in de eerste bocht noodgedwongen voet aan grond moest zetten. Eerst zie je de Amerikaan Eric Brunner tegen Joris Nieuwenhuis rijden, vervolgens kwakt de Tsjech Michael Boroš tegen Van Aert. "Het gebeurde aan de binnenkant, maar creëerde een domino-effect naar buiten toe", blikte WVA zelf terug. "Ik belandde bijna in de hekken en kwam eigenlijk vanuit stilstand uit de eerste bocht."

Weg wereldtitel, hallo scheur in de broek en inhaalrace voor zilver.

Wout van Aert tijdens zijn inhaalrace met scheur in de broek.

Geen wiskundige

Bondscoach Angelo De Clercq zag zo zijn grootste vrees waarheid worden: dat de startpositie op rij 4 zijn kopman meteen zou nekken. "Het slechtste scenario is werkelijkheid geworden", sakkerde De Clercq achteraf in de Sporza-studio. "We wisten dat er een mogelijkheid was dat Wout vast zou komen te zitten. Vanaf rij 2 of 3 was er misschien nog iets mogelijk, maar rij 4 is echt héél ver. Dan moet echt alles kloppen." Ook in het Nederlandse kamp wisten ze dat er een grote kans lag om vroeg het verschil te maken.

"Het idee was om Mathieu een knalstart te laten nemen", aldus bondscoach Gerben de Knegt. "Maar voor dat plan moet je natuurlijk geen wiskundige zijn als je weet dat Wout op rij 4 start."

Je maakt geen plan om iemand moedwillig op te houden. Gerben de Knegt