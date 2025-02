Voorbij deze "obstakels" moet Wout van Aert vanaf de 4e startrij: van Amerikaans duo tot Pools kampioen

Door zijn beperkte crosskalender moet Wout van Aert in de startzone plaatsnemen in de achterhoede.



De eerste 2 startrijen worden namelijk ingenomen door de top 16 van het Wereldbeker-klassement. Van Aert eindigde 17e in de Wereldbeker.



Door de niet-selectie van Jens Adams (15e in de WB) kon je gedacht hebben dat Van Aert daardoor op de 2e startrij zou mogen postvatten.



Maar helaas pindakaas. Als iemand ontbreekt uit de top 16 van de WB, wordt er gekeken naar het UCI-veldritklassement.



De Tsjech Michael Boros is daardoor de uitverkorene: met zijn 14e plek is hij de best gerangschikte renner die nog geen plek had op de eerste 2 startrijen.