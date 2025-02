VIDEO - "Hij moet daarmee stoppen", Sven Nys ergert zich blauw aan dubbele fietswissel van Thibau in elke ronde

"Wij roepen in elke ronde: "Wisselen!" En dan moet de renner zelf beslissen waar. Maar Thibau wisselt 2 keer per ronde."



Sven Nys hekelt tijdens het WK veldrijden de transferstrategie van zoonlief Thibau.



"Hij moet daarmee stoppen. Want door elke halve ronde te wisselen van fiets verliest hij telkens tijd. We krijgen ook bijna de fietsen niet meer klaar, dat zorgt voor paniek."



"Thibau moet gewoon wisselen waar de concurrentie ook van fiets wisselt. Hij moet rustig blijven, want hij is goed genoeg om te strijden voor het podium."