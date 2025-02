VIDEO - De 7 wereldtitels in het veldrijden van (mede)recordhouder Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel mag zich nu samen met wijlen Erik De Vlaeminck recordhouder noemen als het om aantal wereldtitels in het veldrijden gaat. De Nederlander werd wereldkampioen in Tabor 2015, Bogense 2019, Dübendorf 2020, Oostende 2021, Hoogerheide 2023, Tabor 2024 en Liévin 2025. We bundelden ze alle 7 in één video.