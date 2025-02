Verrassing in Trofeo Palma: Iuri Leitao zet sprintend peloton een neus met late uitval

De grote kanonnen werden het zwijgen opgelegd door een laat eindschot. De Portugees Iuri Leitao (Caja Rural) heeft het peloton verrast in de Trofeo Palma, de afsluiter van de wielerweek op Mallorca. Hij pakte uit met een late uitval en bleef het sprintende peloton nipt voor.

De Trofeo Palma rolt steevast de rode loper uit voor de sprinters op de boulevard van Palma de Mallorca. Ook nu leek niets dat scenario in de weg te staan.

Met Biniam Girmay, Max Kanter, Fernando Gaviria en Matteo Malucelli schoven de verwachte sprintnamen naar voor, maar een bocht van 180 graden besliste er anders over.

De Portugees Iuri Leitao, vorige zomer in Parijs nog goed voor olympisch goud in de koppelkoers, zag zijn kans schoon. Hij had olympische partner Rui Oliveira zelfs niet nodig om uit te pakken met een langgerekte sprint van 600 meter.

De grote kanonnen twijfelden net te lang en kwamen - mede door de rugwind - tekort aan de streep. Zo zorgde Leitao voor een verrassende afsluiter van de wielerweek op Mallorca. Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) werd 2e voor Erlend Blikra (Uno X-Mobility).