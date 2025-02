Verbouwereerd Chili dient een klacht in: "Wat hebben wij verkeerd gedaan?"

zo 2 februari 2025 21:01

Eén ding is zeker: over de Daviscup-ontmoeting tussen België en Chili is het laatste woord nog niet gezegd. Chili is bijzonder misnoegd over de gang van zaken en zal een klacht indienen, al lijkt de kans klein dat die iets zal opleveren. "We begrijpen het echt niet", ventileerden de Chilenen meermaals hun frustratie.

België-Chili gaat de geschiedensboeken van de Daviscup in als de ontmoeting waarin Zizou Bergs het beslissende punt forceerde nadat hij zijn tegenstander Cristian Garin - naar eigen zeggen niet-intentioneel - geramd had tijdens een spelonderbreking. Garin voelde zich niet in staat om te spelen, maar werd getrakteerd op meerdere bestraffingen en verloor zo de match én de ontmoeting. Chili is bijzonder boos over wat er in Hasselt is gebeurd. "Ze probeerden Cristian te pushen om te spelen, maar hij was niet in staat", vertelde de delegatie op een persmoment. "En nu zijn wij uitgeschakeld." "Leg het ons eens uit: wat hebben wij verkeerd gedaan? We begrijpen het echt niet. Ja, zo'n incident kan gebeuren, maar er zijn regels." "Akkoord: het is zondagavond en we moeten voortmaken, maar wat als dat niet kan? Mijn speler is niet in de fout gegaan."

We kunnen dit niet aanvaarden en we zullen absoluut een klacht indienen. Je moet de regels volgen. Nogmaals: leg het ons uit. Iemand moet dat doen. Chili na de Daviscup-ontknoping

Ook de medische controle van de artsen zinde Chili niet. Of beter: het gebrek aan een doktersbezoek. "De dokter heeft geen enkele actie ondernomen. Waarom? We zaten met een speler die geraakt was in zijn oog en die zich duizelig voelde." "We kunnen dit niet aanvaarden en we zullen absoluut een klacht indienen. Je moet de regels volgen. Nogmaals: leg het ons uit. Iemand moet dat doen." "Wij worden geraakt en liggen uit de Daviscup. Je moet goed naar de beelden kijken: Cristian wordt vol in zijn oog geraakt. Hij wilde spelen als hij kon, maar dat was niet mogelijk. Ik herhaal: wat hadden wij dan kunnen doen?"

