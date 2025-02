Venijnige vieringen en prikje van de dj: Arsenal neemt na 4 maanden zoete revanche op Haaland in zware zege

ma 3 februari 2025 07:02

Erling Haaland en Arsenal, een geslaagd huwelijk zal het nooit worden. Na de late gelijkmaker in de heenmatch tussen Manchester City en Arsenal liet de Noor zich van zijn slechtste kant zien. Dat waren de Gunners duidelijk nog niet vergeten. Onder meer Gabriel en Lewis-Skelly namen de rol van smeerlapje vandaag met een brede glimlach op zich, ook de dj deed mee.

Wat kan revanche zoet smaken. Vraag dat maar aan Arsenal-speler Gabriel Magalhães. De Braziliaanse verdediger was overduidelijk nog niet vergeten wat hem 4 maanden geleden overkomen was. We keren even terug in de tijd. Eind september krijgen Gabriel en Erling Braut Haaland het meermaals aan de stok met elkaar in de heenwedstrijd tussen Manchester City en Arsenal. Als City in minuut 90+8' een ultieme gelijkmaker scoort, gooit Haaland het leer zonder pardon op het achterhoofd van de Braziliaan. Nadien gaat hij ook nog in de clinch met Mikel Arteta, coach van de Gunners. "Stay humble, eh", roept de sterke spits meermaals richting de Spaanse oefenmeester. "Blijf maar nederig", voelde hij zich sterk na de 2-2.

Wie laatst lacht ...

Boontje komt om zijn loontje, zeker? Zondagavond maakte Arsenal brandhout van Manchester City. Gabriel kon het dan ook niet laten om Haaland nog even te herinneren aan hun vete. Al bij de 1-0, welgeteld anderhalve minuut ver, schreeuwde de beer van Arsenal het uit in het gezicht van Haaland.

Toen Haaland na 55 minuten de 1-1 binnenbuffelde, was het zijn beurt om de show te stelen.

Met een opmerkelijke viering - hij wandelde ijskoud richting de zijlijn - leek hij te willen zeggen: "Laat ze maar komen". Een geniepig lachje sprak ook boekdelen.

Eerder zou Haaland bovendien gevraagd hebben aan de jonge Arsenal-speler Lewis-Skelly (18) "who the f*ck" hij was.

Lewis-Skelly had uiteindelijk wel een gedroomde repliek in huis. Na zijn 3-1 ging hij even mediteren, een alombekende viering van Haaland.

Lewis-Skelly nam de viering van Haaland over.

Gabriel profiteerde vlotjes mee om het laatste woord te nemen. Bij de 3-1 klapte de verdediger in het gezicht van de City-spits. Even later trok hij na een fout van Haaland op hemzelf even aan de broek van zijn tegenstander, waarna hij de uitgestoken hand van de Noor weigerde.

Ook in de tribune deden ze bij affluiten nog gretig mee. Er verscheen een bordje met "Stay humble" op en de stadion-dj knalde "Humble" van Kendrick Lamar door de boxen.

Het hoongelach was deze keer dus voor Haaland. Maar de superster broedt ongetwijfeld al op een plan om de Londense smeerlapjes op hun beurt een poets te bakken.

Family first