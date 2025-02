Van den Bergh zet zaal op stelten met 9-darter: "Maar ik was zo gefocust op zege, dat ik het was vergeten"

Eindelijk! Voor het eerst sinds mei 2018 heeft Dimitri Van den Bergh nog eens kunnen winnen van zijn boeman Michael van Gerwen. In stijl, want The Dreammaker gooide op de World Masters een 9-darter, al was hij dat wel "even vergeten".

Ruim 6 jaar had hij erop moeten wachten. Na 17 nederlagen en één gelijkspel heeft Dimitri Van den Bergh eindelijk zijn tweede overwinning kunnen boeken tegen drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen.

Zijn reactie na de beslissende leg sprak boekdelen. "Kan je het me kwalijk nemen?", zei Dancing Dimi. "Ik denk dat het voor één keer in de sterren geschreven stond dat Michael zijn avondje niet had. Vandaag was het voor mij, dus ik ben enorm blij."

The Dreammaker was zo gefocust op de overwinning, dat hij bijna was vergeten dat hij een 9-darter had gegooid. "Het publiek moest me er tijdens het vieren aan helpen herinneren", gaf onze landgenoot toe."

"Ik was gewoon mijn perfecte leg vergeten, omdat ik zo bezig was met de overwinning. Het gaat niet over perfectie, het gaat over zeges boeken. Ik heb al veel spelers de perfectie zien benaderen, maar toch niet winnen."

"Ik stond 3-2 achter, dus na mijn geweldige leg dacht ik: ik moet nog eentje winnen, anders lig ik uit het toernooi. Ik werd niet blij van die gedachte, dus het was focus, focus, focus. Daarom sta ik hier nu."

Van den Bergh neemt het vandaag in de kwartfinales op tegen Nathan Aspinall, het nummer 11 van de wereld.