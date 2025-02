Valentin Ferron houdt Belg Vincent Van Hemelen erg nipt van eerste profzege in GP La Marseillaise

Bijna was Vincent Van Hemelen (Flanders-Baloise) zijn seizoen begonnen met zijn allereerste profzege ooit. In de GP La Marseillaise, de opener van het Franse wegseizoen, werd hij pas in allerlaatste instantie teruggefloten door Valentin Ferron (Cofidis).

Stevige kopgroep voor de 46e editie van de GP La Marseillaise, met tijdritmonster Joshua Tarling en Axel Laurance voor Ineos, het Franse supertalent Paul Seixas, hardrijder Kévin Vauquelin en de Belg Timo Kielich.



In de slotfase probeerde Kielich zijn medevluchters nog te lossen, maar zonder veel succes. De kopgroep, waaruit Tarling nog moest lossen, leek te sprinten voor de zege. Tot het peloton hen alsnog op de nek viel.



Vincent Van Hemelen kwam als eerste uit de laatste bocht in finishplaats Marseille. In de lichtjes hellende strook bergop kon hij zijn inspanning ook doortrekken, maar Valentin Ferron had nog net iets meer over. Bijna gelijktijdig kwamen ze over de finish, maar Ferron was net iets eerder.



Voor de 26-jarige Fransman is het de vierde profzege en dus niet de allereerste voor de 24-jarige Van Hemelen.