Toma Nikiforov maakt geslaagde entree in +100 kg met brons in Parijs

Toma Nikiforov (IJF 27) heeft brons veroverd bij de zwaargewichten op de Grand Slam judo in de Franse hoofdstad Parijs. In de klasse boven de honderd kilogram haalde hij het in de kamp om brons van de Fin Martti Puumalainen (IJF 22). Het is de tweede Belgische medaille in Parijs: ook Matthias Casse pakte brons.