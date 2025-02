Thibau Nys glundert na WK-brons en dolt met vader na genegeerd advies: "Zelfs dan had ik Wout wellicht niet geklopt"

Zijn glimlach op het podium was minstens even groot als die van Van der Poel.



Thibau Nys toonde vandaag nog maar eens dat hij een kampioenschapsrenner is. Dit jaar stond het aanstormende talent er steeds op de grote momenten: eerst winst op het BK en EK, nu ook een sterke derde plaats op het WK.

"Het is mooi om mijn veldritseizoen op deze manier af te sluiten", glunderde de 22-jarige renner die alleen de tenoren Van Aert en Van der Poel voor zich moest dulden.

Nys had van dit kampioenschap dan ook een doel gemaakt, maar twee weken geleden werd zijn voorbereiding in de war gestuurd door opspelende ziektekiemen. Vorig weekend moest onze landgenoot zijn crossweekend nog staken omdat hij niet 100% was.

"Ik heb inderdaad geen vlekkeloze aanloop gehad", doet hij zelf zijn verhaal. "Ik voelde dat ik fysiek wat over mijn top heen was en dat mijn lichaam tegen van alles aan het vechten was. En dat is natuurlijk niet ideaal om vertrouwen te tanken."

"Maar ik ben blij dat ik de knop toch nog heb kunnen omdraaien. Het WK is dan toch de ideale gelegenheid om alles nog eens uit de tank te halen."