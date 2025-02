Ruben en Paul loven Van Aert en "afgestudeerde" Nys, maar hebben ook kopzorgen: "Er zit niet veel in de wachtkamer"

ma 3 februari 2025 06:15

Het WK veldrijden in Liévin is ingeblikt. Tijd voor onze commentatoren om hun licht te laten schijnen op de Belgische prestaties. "De kans dat we volgend jaar een wereldtitel veroveren, is ook niet zo bijster groot", klinkt het wat alarmerend.

Ruben: "Mathieu van der Poel heeft het record van Erik De Vlaeminck geëvenaard met een 7e wereldtitel. Waar zal dat schip stranden voor die jongen?"



Paul: "Zou hij niet voor die 10 gaan? Er is nog geen grammetje sleet op zijn manier van koersen en zijn manier van doen. Laten we hopen dat het die richting zal uitgaan."



Ruben: "Kan je iets aanmerken op het WK van Van der Poel?"



Paul: "Totaal niet, het was er helemaal op. Zijn voorbereiding was een klein beetje neergehaald door die ribbreuk. Voor de rest heeft hij alles gewonnen. Dan heb je recht op die wereldtitel."



Hoop voor Van Aert

Ruben: "Wout van Aert heeft voor de 5e keer zilver gepakt na Mathieu van der Poel. Mogen we zeggen dat dit geen frustrerende zilveren medaille is?"



Paul: "In mijn ogen niet. In zijn geval is het, denk ik, beter dat hij binnenkomt op 40 seconden dan op 3 seconden. Dat zou pijnlijker geweest zijn."



"Van Aert was niet mee in die, bij wijze van spreken, klotestart. Rij 4 was te ver, hij geraakte daar niet uit. Voor de rest heeft hij even rap gereden als Van der Poel."



Ruben: "Heb jij aan zijn gedragingen op de crossfiets gezien of we over een maand een Van Aert op niveau zien in de klassiekers?"



Paul: "Eigenlijk wel. Hij kan opnieuw smerig hard diepgaan. Dat was de enige prikkel die we van Van Aert moesten zien richting het voorjaar."

Voor Nys is bronzen WK-medaille kers op de taart. Paul Herygers

Ruben: "Kampioenschapsrenner Thibau Nys pakte het brons weg. De meest verrassende medaille?"



Paul: "Ik zal niet zeggen dat dat keiverrassend is. Vorige week had hij nog ziektesymptomen, dat was niet goed voor zijn WK-aanloop."



"Als je Europees en Belgisch kampioen bent geworden, dan is deze bronzen WK-medaille de kers op de taart. Nys is sinds vandaag afgestudeerd aan de veldrituniversiteit."



Zorgen bij Belgische jeugd en vrouwen

Ruben: "Een andere vaststelling is dat we met 4 WK-medailles naar huis gaan, daar zit geen gouden medaille tussen."



Paul: "Met Sven Vanthourenhout als bondscoach hadden we die gouden medaille ook niet kunnen pakken. Onze huidige bondscoach, Angelo De Clercq, heeft er het maximale uitgehaald."



Ruben: "Het ontbreekt ons in sommige categorieën aan die topspits. Wij hebben bij de Belgen geen Del Grosso (bij de beloften) of Agostinacchio (bij de junioren) rondrijden."



"We moeten als België toch proberen om in die categorieën de wapens te vinden om mee te strijden."



Paul: "Die jonge snaak bij de junioren (Mats Vanden Eynde), die lang heeft meegevochten en 5e werd, is de toekomst voor ons."

Geen bijster grote kans dat we volgend jaar wél een wereldtitel veroveren. Ruben Van Gucht

Ruben: "Bij de Belgische vrouwen gaapt er na Sanne Cant een leegte."



Paul: "Die gaat inderdaad een gat achterlaten. Er zit niet veel in de wachtkamer en toveren kan niemand."



Ruben: "De kans dat we volgend jaar een wereldtitel veroveren, is ook niet zo bijster groot. Dit is niet in 1 jaar opgelost."



Paul: "Ik heb er ook geen oplossing voor. Dan moet je je daar op een bepaald moment bij neerleggen en eruit halen wat erin zit."

Verraderlijk WK-parcours volgend jaar