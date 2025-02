Ontroostbaar na een zware blessure: Lisandro Martinez op brancard van veld gedragen, zit zijn seizoen erop?

Alsof de thuisnederlaag tegen middenmoter Crystal Palace nog niet zwaar genoeg was. Manchester United verloor zondagmiddag ook nog eens zijn defensieve sterkhouder Lisandro Martinez met een (zware?) knieblessure. De kleine Argentijn verliet in tranen het veld op een brancard.

Al te vaak belandt hij in de spotlights met zijn stevige (en soms zelfs gewelddadige) tackles, maar vandaag waren de ogen om een andere reden op Lisandro Martínez gericht.

De verdediger van Manchester United dook een kwartier voor tijd tegen de grasmat na een - op het eerste gezicht - onschuldig duel met Sarr van Crystal Palace.

Meteen maakte Martinez het klassieke gebaar met zijn vingers: wisselen. Daarna barste hij in tranen uit en had hij minutenlang verzorging nodig. Het was zijn linkerknie die zwaar geraakt leek.

Uiteindelijk werd de ontroostbare Argentijn met een brancard van het veld gedragen. Nu wachten ze op Old Trafford met een bang hartje af. Kunnen ze dit seizoen nog rekenen op de diensten van Martinez?

Het zag er in elk geval niet best uit. Ook vorig seizoen miste de verdediger trouwens liefst 191 (!) dagen - goed voor 42 wedstrijden - met verschillende blessures.