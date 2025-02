Ongezien: Zizou Bergs beukt tegenstander tegen de grond met vreugdesprong, woeste Chileen weigert verder te spelen

Wat was dat plots? Zizou Bergs heeft een break in de derde set van zijn enkelwedstrijd veel te uitbundig gevierd. Onze landgenoot rende als een dolleman naar het net en de Belgische bank, maar was zijn tegenstander volledig uit het oog verloren. Met zijn schouder ramde hij Cristian Garin. De Chileen was van zijn melk, bleef een tijdje liggen en moest verzorgd worden. Hij kon zijn verontwaardiging niet verstoppen en weigerde verder te spelen. Bergs won uiteindelijk door forfait.

Het was een punt en een break die bijzonder veel deugd deed. Maar Zizou Bergs, die het beslissende punt in de Daviscup-ontmoeting kon ruiken, was te fanatiek geworden.

In al zijn enthousiasme had Bergs geen oog voor Cristian Garin, die rustig naar de bank wandelde. Bij het kruisen aan het net kreeg de Chileen Bergs' schouder vol in zijn gezicht.

Garin was van zijn melk, bleef even liggen en werd verzorgd op zijn stoel. Daar bleef hij verontwaardigd minutenlang foeteren en discussiëren.

Uiteindelijk gaf de umpire Bergs een waarschuwing voor onsportief gedrag. Een soort van salomonsoordeel, waarbij Bergs aan een veel zwaardere sanctie ontsnapte.

De Chileen bleef protesteren en gooide uiteindelijk de handdoek. Maar krijgt dit straks toch niet nog een staartje?