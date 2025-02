Matthias Casse ziet medaille in Parijs als "bonus": "Ik stond vrij op de mat"

Revanche is een te zware term, maar Matthias Casse heeft wel een geslaagde terugkeer gemaakt na een break van enkele maanden. Dat gebeurde nota bene in Parijs, de plaats waar hij afgelopen zomer zijn droom op de Spelen niet kon waarmaken. "Ik werk nu nog volgens een niet al te strikt plan", legt hij uit.

"Het is gewoon Parijs, hé. De Spelen komen en gaan. Die zijn nu voorbij en dat hoofdstuk is afgesloten. Nu begint het traject naar LA."

Casse was terug in Parijs, maar dat speelde niet in zijn hoofd. "Dit betekent weinig. Het blijft een stad met een zaal, met dezelfde refs, matten en judoka's. Je moet gewoon zo goed mogelijk presteren."

"Ik stond vrij op de mat en ik heb mijn judo kunnen doen. Deze medaille is een bonus. Ik was met niet te veel verwachtingen naar hier gekomen, maar het podium is leuk."

Met brons op de Grand Slam van Parijs toonde Matthias Casse zich "toch wel tevreden". "Vooral over de manier waarop", reageerde hij nadat hij brons had veroverd via de herkansingen.

Dat doet Casse met Dirk Van Tichelt als bondscoach. Hij nam naast het brons van Casse ook brons met Toma Nikiforov mee naar huis.

"Ik ben blij", lachte Van Tichelt. "We staan met 2 atleten meteen op het podium. Dat is goed. In Parijs kan je meten waar je mondiaal staat en dat is redelijk. We kijken met vertrouwen naar de toekomst."

"Met Matthias moeten we nog een beetje finetunen en zoeken naar kleine procentjes. Dat is een zoektocht die we samen aangaan."

"Hij geeft goeie feedback en we praten open met elkaar. Het is niet dat ik zijn baas ben. We hebben als collega's en vrienden getraind. Het is een zoektocht samen."

"Dat is het ook met Toma. Ze kennen me nog als atleet. Ze weten dat ik hen wil helpen en dat ik mijn best doe."