Matthias Casse knokt zich via herkansingen naar bronzen plak op Grand Slam in Parijs

Op de Grand Slam judo in Parijs heeft Matthias Casse brons gepakt in de klasse tot 81 kilogram. Voor Casse was het zijn eerste competitie sinds de Olympische Spelen vorige zomer.

Uitgerekend in Parijs, waar Matthias Casse vorig jaar een olympische deceptie moest incasseren en zonder medaille naar huis moest, maakte onze landgenoot zondag zijn comeback op de tatami.

Casse was de titelverdediger op de Grand Slam in de Franse hoofdstad en had zich met stages in Japan en Oostenrijk klaargestoomd voor zijn eerste grote afspraak van het jaar.

Onze landgenoot won in zijn eerste kamp van de Braziliaan Almeida, maar verloor dan van de Japanner Hojo, die vorige week ook al verrast had met goud op de Grand Prix in Portugal.

Herkansingen dus voor Casse, die zich daarin wel naar brons knokte. De Belg won eerst van de Georgiër Dvalasjvili en klopte vervolgens de Fransman Aregba voor het brons, na de Golden Score.

Het volgende grote doel van het seizoen voor Casse is het EK eind april in Montenegro. In juni staat in Boedapest (Hon) het WK op zijn programma.