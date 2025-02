Mathieu van der Poel droomt opnieuw van Ronde, maar ziet gevaar uit andere hoek: "Enkele teams zijn heel sterk geworden"

Over exact een maand kennen we al de winnaars van de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel Kuurne.



Mathieu van der Poel zal in het openingsweekend nog niet te bewonderen zijn. "Ik rijd een beetje een kopie van vorig jaar (toen hij in Milaan-Sanremo begon aan zijn voorjaar). Alleen zal Parijs-Nice of de Tirreno daar nu bij komen."



Op zijn bingokaart heeft Van der Poel al 3 keer de Ronde van Vlaanderen afgestempeld, 2 keer Parijs-Roubaix, 1 keer Milaan-Sanremo, de Amstel Gold Race en nog veel meer.



Met welke klassieker wil hij dit jaar zijn erelijst aandikken?



"De Ronde van Vlaanderen", klinkt het vastberaden. "Bij mijn eerste deelname ben ik verliefd geworden op die koers."



"Maar dit jaar doet ene Tadej Pogacar mee. Ik zal in topvorm moeten zijn om hem te kunnen volgen."