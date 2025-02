Manchester United bevestigt einde seizoen voor Lisandro Martinez door kruisbandblessure

Manchester United heeft bevestigd dat verdediger Lautaro Martinez een zware knieblessure heeft opgelopen. Hij viel afgelopen weekend uit in de competitiewedstrijd tegen Crystal Palace. Een concrete termijn plakt de club niet op zijn terugkeer, maar het seizoen is wel voorbij voor de Argentijn.

Manchester United heeft bevestigd dat Lisandro Martínez dit seizoen niet meer zal terugkeren op het veld.

De vrees voor een blessure zat er zondag al meteen in en vandaag kwam het nieuws dat de Argentijnse verdediger zijn kruisband heeft afgescheurd.

Al te vaak belandt hij zelf in de spotlights met zijn stevige (en soms zelfs gewelddadige) tackles, maar in de 82e minuut van het duel tegen Crystal Palace, waren de ogen om een andere reden op Martinez gericht.

De verdediger van Manchester United dook een kwartier voor tijd tegen de grasmat na een - op het eerste gezicht - onschuldig duel met Sarr van Crystal Palace.

Meteen maakte Martinez het klassieke gebaar met zijn vingers: wisselen. Daarna barste hij in tranen uit en had hij minutenlang verzorging nodig. Het was zijn linkerknie die zwaar geraakt leek.

Uiteindelijk werd de ontroostbare Argentijn met een brancard van het veld gedragen.

De blessure is een streep door de rekening van Manchester United, dat de verdediger nodig heeft om zijn magere seizoen nog wat glans te geven.

Ook vorig seizoen miste de verdediger trouwens liefst 191 (!) dagen - goed voor 42 wedstrijden - met verschillende blessures.