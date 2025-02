Jonge Belg Gilles Arnaud Bailly steekt in Tunesië zijn derde ITF-titel op zak

Onze landgenoot Gilles Arnaud Bailly heeft in Tunesië het ITF-toernooi van Monastir op zijn naam geschreven. De jonge Belg rekende in de finale af met een Serviër.

Gilles Arnaud Bailly (ATP-772) moest het in de finale van het ITF-toernooi in Monastir (15.000 dollar) opnemen tegen de nummer 653 van de wereld, Branko Djuric.

De Serviër was in Tunesië het 7e reekshoofd, maar bleek niet opgewassen tegen onze 19-jarige landgenoot. Bailly won de wedstrijd in 2 sets: 6-4 en 6-2.

Voor de Belg is het zijn 3e toernooizege in het ITF-circuit, de eerste op hardcourt. In 2023 won Bailly al 2 ITF-toernooien op gravel.

"Ik ben blij", reageert Bailly op Instagram na zijn overwinning. "Ik ben heel tevreden met mijn niveau van de voorbije weken. Nu is het tijd om naar huis te gaan en de volgende toernooien voor te bereiden."