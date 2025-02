John Heymans loopt in Boston tweede Belgische tijd ooit op 5.000m, maar mist WK-limiet

John Heymans heeft vannacht 13'08"93 gelopen op de 5.000 meter in Boston. Het is de tweede tijd ooit gelopen door een Belg, maar het volstond niet voor Heymans om een WK-ticket te krijgen.

John Heymans, vorig jaar de nummer 11 op de Olympische Spelen in Parijs, bracht het Belgisch record in 2024 al op 13'03"46, de vijfde tijd ooit gelopen door een Europeaan.

Aan die tijd kon Heymans nu niet tippen, maar met 13'08"93 liep hij wel de tweede Belgische tijd ooit. De WK-limiet staat evenwel op 13'01"00, dus dat ambitieuze doel kon onze landgenoot niet verwezenlijken.

Het WK atletiek gaat van 13 tot 21 september in de Japanse hoofdstad Tokio door. In maart is er eerst nog het EK indooratletiek in Apeldoorn en het WK indooratletiek in het Chinese Nanking. Heymans is voorlopig voor beide toernooien niet gekwalificeerd.