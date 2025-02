Het WK van de andere 5 Belgen in de top 10: Vanthourenhout "probeerde Mathieu wat op te houden", Aerts en Wyseure vloeken

zo 2 februari 2025 17:38

Toon Aerts in actie op het WK.

Met z'n zevenen bij de eerste tien en met Wout van Aert en Thibau Nys op het podium. De Belgen kwamen als blok bijzonder sterk voor de dag op het WK in Liévin. Terwijl Emiel Verstrynge "vooraf had getekend" voor zijn vijfde plaats, kwamen zijn landgenoten allemaal iets tegen onderweg. Toon Aerts vloekte met drie lekke banden, Joran Wyseure "vertrok pas als laatste weer" na vroege pech.

De beste Belg na kopmannen Wout van Aert en Thibau Nys, dat was verrassend genoeg Emiel Verstrynge op de vijfde plaats. "Daar had ik vooraf zeker voor getekend", was hij eerlijk. "Het dringt nog niet echt door, maar ik ben hier heel tevreden mee. In het begin was het wat zoeken, maar na halfweg heb ik mijn draai gevonden. Ik heb met iets minder druk in de banden gereden." "Ik wist dat het mogelijk was met een goeie dag, maar om het dan effectief te doen tussen die brede subtop. Daar had ik alleen maar van kunnen dromen."

Aerts: "Eens in mijn ritme was het van lekke band tot lekke band"

Toon Aerts (6e) was de pechvogel van de dag, met liefst drie lekke banden op een omloop die amper voor leeglopers zorgde. "Mijn start was goed, maar dan volgde een kleine overrompeling. Het parcours lag er verraderlijker bij dan verwacht. Eens in mijn ritme was het van lekke band tot lekke band."

Drie lekke banden: dat was echt vloeken, want ik had een goeie dag. Toon Aerts

"Dat was echt vloeken, want ik had een goeie dag. Dat soort tegenslag is niet gemakkelijk, maar ik ben andere dingen gewoon, met die schorsing."

"Een paar seconden laat je je hoofd hangen, maar als je dan iemand zie ga je er weer voor. Ik heb een uur lang gevochten", klinkt het trots.

Vanthourenhout: "Probeerde Van der Poel beetje op te houden"

"Het was een heel zware en heel technische cross", klonk het bij Michael Vanthourenhout (7e). "Ik wist al sinds donderdag dat het niet 100% zou zijn. Ik ben een beetje ziek geworden en op dit parcours moet je 100% zijn."

Mathieu wou per se op kop zitten en fors doortrekken. Je kunt dat niet tegenhouden. Michael Vanthourenhout

"Ik wou in het begin Mathieu een beetje ophouden, maar je zag dat hij per se op kop wou zitten en fors doortrekken. Je kunt dat niet tegenhouden Op de eerste keer brug was hij al weg. Niets aan te doen", boog hij het hoofd.

Wyseure "vertrok pas als laatste weer" na pech, Sweeck "miste wat weerstand"