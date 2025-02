Felice Mazzu voelt zich (weer) bestolen: "Maar ik wil het er niet over hebben of we zijn weer Calimero's"

zo 2 februari 2025 18:56

Twee penalty's hielpen Union voorbij STVV. Twee penalty's die Felice Mazzu maar moeilijk kon verkroppen. Het potje van de coach kookte dan ook over in de slotfase. "Nooit penalty, dat was nooit penalty."

Felice Mazzu dacht dat hij met STVV een puntje bij zijn ex-club Union zou kunnen meegraaien, maar in de 94e minuut floot Jan Boterberg een strafschop die Ivanovic de kans gaf om matchwinnaar te worden.



Aan de zijlijn ging Mazzu helemaal uit zijn dak, wat hem geel opleverde. Na het laatste fluitsignaal probeerde hij in de catacomben ook nog verhaal te halen, tot hij door zijn eigen entourage in toom werd gehouden.



"Nooit penalty, het was nooit penalty", zei Mazzu met nadruk tegen zijn ex-speler Sébastien Pocognoli, nu de coach van Union. Maar voor de camera was hij al iets meer gekalmeerd. "We gaan het niet over de penalty hebben en niet over de scheidsrechter", stak Mazzu van wal. "Anders zijn wij weer Calimero's. Het is goed zo."

Waarom fluit je niet voor de bal die de elleboog raakt, maar wel voor de bal die de hand raakt? Felice Mazzu (coach STVV)