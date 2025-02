Een speeldag vol controverse: deze opvallende fasen zorgden dit weekend voor commotie in de JPL

ma 3 februari 2025 07:53

Het regende rode kaarten (8 in totaal) en controversiële momenten. De Jupiler Pro League werd dit weekend meer dan ooit gekleurd door discussie. Van uitsluitingen tot VAR-fases of elfmeters: deze beslissingen lieten heel wat stof opwaaien op de Belgische velden.

1. Twee keer te laat

De rode regen begon bij OH Leuven tegen KV Mechelen. Ondanks zijn nakende toptransfer stond Banzuzi toch gewoon in de basis bij OHL. Toch zou zijn afscheid wel eens in mineur kunnen zijn. Het nummer zes kwam in de eerste en laatste minuut van de eerste helft tot twee keer toe te laat op zijn tegenstander. Het verdict: dubbel geel en douchen. Een beslissing die bij coach Coleman en co. toch voor verbazing zorgde.

2. Dubbel rood in Dender

Een wedstrijd later was het opnieuw prijs, twee keer zelfs. In amper zeven minuten tijd kreeg Dender een dubbele rode kaart. Eerst sloot Laforge (op aangeven van de VAR) Nsimba uit voor een stoot tegen de kin van Ousou. Meteen daarna strafte Stulic slecht doorjagen van Dender af met de 3-0, waarna een gefrustreerde Scheidler ook al rood pakte.

3. VAR-verontwaardiging bij Cercle

Ook in Jan Breydel was er commotie rond een scheidsrechtelijke beslissing. Standard-verdediger Lawrence kwam bij een duel met Nunes te laat en trapte op de kuit van de Cercle Brugge-speler. Scheidsrechter Wim Smet gaf geel, maar werd niet veel later toch naar het scherm geroepen door de VAR. Een rode kaart leek - toch wanneer je kijkt naar bovenstaande fasen - het logische vervolg, maar Smet vond het toch niet genoeg en bleef tot verbijstering van de thuisfans bij zijn eerste oordeel.

4. Penaltyfase(n) tegen STVV

"Nooit penalty, het was nooit penalty", fulmineerde Mazzu na de wedstrijd tegen Union. De trainer van STVV had net verloren door een dubbele strafschop. En vooral de eerste elfmeter zat hem hoog. In een duel met Ivanovic kreeg Godeau de bal ongelukkig tegen zijn arm – al dan niet na eerder hands van Ivanovic – en zo kreeg de thuisploeg een strafschop. Promise David zette die om.

5. Twee gele kaarten in zelfde fase