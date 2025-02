Dirk Kuyt was ook na match niet te spreken over bestuur: "Als ze willen opgeven, moeten ze het toegeven"

Pas enkele minuten voor zijn wedstrijdbespreking kreeg Dirk Kuyt te horen dat hij aanvoerder Thibaud Verlinden niet kon opstellen. De wenkende transfer naar OH Leuven was een slag in het gezicht van de Nederlander.

"Je hoopt dat het beter en beter gaat worden, maar het lijkt alleen maar erger te worden", zei Kuyt na de nipte nederlaag tegen competitieleider Genk.

Beerschot kon amper 1 punt pakken in zijn eerste 10 wedstrijden, maar rechtte daarna de rug met 11 punten in de volgende 10 matchen. "Als we nog scorende kwaliteit toevoegen, dan is er veel kans om erin te blijven", aldus Kuyt.

Het bestuur werkt evenwel niet mee, want na aanvaller Charly Keita en verdediger Hervé Matthys laat de club nu ook aanvoerder Thibaud Verlinden vertrekken, waarschijnlijk naar OH Leuven. "Dan wordt het heel lastig", zei Kuyt.