Denemarken onderstreept handbalheerschappij met 4e wereldtitel op een rij

Voor de vierde keer op een rij gaat de wereldtitel in het handbal bij de mannen naar Denemarken. In de finale in Oslo klopte het een herboren Kroatië met 32-26.

Na de olympische titel in Parijs zwaaiden Mikkel Hansen en Niklas Landin af als Deense internationals, maar ook zonder een van de beste spelers en een van de beste keepers ter wereld blijft Denemarken de maat der dingen in het handbal.

In de finale werd het uitgedaagd door Kroatië, dat onder de IJslandse topcoach Sigurdsson weer de aansluiting vond bij de wereldtop.

Maar tegen het pijlsnelle en dodelijk efficiënte spel van Denemarken kon de tegenstander van de Red Wolves in de EK-voorronde niet op.

In de eerste helft schoten beide teams allebei 21 keer op doel. Kroatië puurde er 16 doelpunten uit, Kroatië 12. Die kloof van 4 doelpunten kreeg Kroatië nooit dichtgelopen. Integendeel: na de rust sprintten de energieke Denen verder weg (24-14).

In doel liet Barcelona-goalie Emil Nielsen zien dat hij een waardige opvolger is voor Landin. Mathias Gidsel, met 10 treffers topschutter, is dan weer goed op weg om in de voetsporen te treden van Hansen.

De Kroaten kwamen nog terug tot 5 goals, maar in de laatste minuten deden ze zich de das om met tijdstraffen. Recordinternational Domagoj Duvnjak mocht als afscheid wel nog de eindstand op het bord zetten: 32-26.