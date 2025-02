Antwerp in extase na verrassende omwenteling: "Man, dat schot van Doumbia was fantastisch"

zo 2 februari 2025 16:26

Het mag dan wel een (zeer) gevleide zege geweest zijn, het zal Antwerp worst wezen. Met een onverhoopt slotoffensief zette het de Bosuil in lichterlaaie: van 0-1 ging het naar 2-1.

De vreugde-uitbarsting na het laatste fluitsignaal liet weinig aan de verbeelding over: met een geweldige remonte heeft Antwerp zichzelf op een, zeker volgens het wedstrijdbeeld, onverwacht geschenk getrakteerd. "Fantastisch als je zo'n match op die manier toch nog kan winnen", sprak Tjaronn Chery, de auteur van de 2-1. "Dit is fantastisch. We hadden dit hard nodig." Nochtans zag het er 85 minuten niet naar uit dat Antwerp iets zou rapen. "Soms gebeuren zulke dingen uit het niets. Je moet altijd klaar zijn." De goals waren pareltjes. "Man, dat schot van Doumbia was fantastisch. En die assist van Kerk voor mij was dat ook. Gelukkig kon ik de kans afmaken." "We stonden er niet goed voor en we wisten dat deze match belangrijk was. We hebben het gedaan", sloot de Nederlander af. Mahamadou Doumbia zette de ommekeer in met een wondermooie trap, maar zelf bleef hij er opvallend nuchter bij. "We zaten niet goed in de wedstrijd en ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik weet dat ik een goede trap heb en zo kan scoren, zelfs nog van verder." "Nu een feestje? Ja, maar we moeten goed recuperen. Donderdag wacht ons een heel belangrijke bekerwedstrijd tegen Anderlecht, dat mogen we niet vergeten."

Lammens: "Mijn job om de ploeg in de wedstrijd te houden"

De treffers van Doumbia en Chery loodsten Antwerp naar de winst, maar die was er nooit gekomen zonder de resem reddingen van Senne Lammens. "Het was vandaag mijn job om onze ploeg in de wedstrijd te houden. Ik ben heel fier dat dat gelukt is", klonk het bij de man van de match. "Club creëert altijd heel veel kansen, dus ik wist dat ik de ploeg zou moeten rechthouden en dan is het aan hen om het af te maken. Wij zijn een ploeg die nooit uit de match is, dat is ook onze sterkte dit seizoen." Winnen tegen zijn Club, voor Lammens doet het extra deugd. "Het is altijd een speciale match tegen een ex-ploeg. Ik heb er redelijk lang gespeeld, ook in de jeugd. Dat maakt het wel iets mooier."

De Roeck: "Je moet ook wat geluk hebben"