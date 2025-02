Alleen maar lof voor "compleetste crosser" Mathieu van der Poel: "We moeten er bij stilstaan hoe bijzonder dit is"

Hij had al een plek in de eregalerij bemachtigd, maar Mathieu van der Poel - net 30 geworden - heeft zijn erelijst nog wat meer gespekt met een 7e wereldtitel. Van der Poel mag zich nu met wijlen Erik De Vlaeminck recordhouder noemen en die mijlpaal weekt alleen maar respect los bij zijn collega's en entourage.

"Hij verrast ons ook nog elke keer", aldus Van der Poel senior. "Na het WK op de weg in 2023 vroeg hij me welke wedstrijd ik als wereldkampioen zou willen winnen. Ik antwoordde Roubaix, zijn voorkeur ging naar Vlaanderen. En vorig jaar won hij ze dan maar allebei."

Vader Van der Poel weet dat hij niet veel hoeft te zeggen tegen zijn zoon. "Ik zeg gewoon dat hij zijn eigen ding moet doen, want dan maak je geen fouten. Maar ik weet goed genoeg dat hij dat zelf ook weet."

"Je begint te crossen en je wordt 1 keer, 2 keer en 3 keer wereldkampioen. Maar nooit is er de gedachte op veel meer. Dat record was uitzonderlijk. Maar dan komt het dichtbij en nu staat hij naast De Vlaeminck."

"Wat ik denk? Dat hij rap met de fiets kan rijden, hé." Vader Adrie van der Poel zegt het met een monkellachje kort nadat hij zijn zoon Mathieu van der Poel een 7e wereldtitel had zien opeisen.

Van zijn generatie is hij wel de grootste crosser, ja. Maar dit is een ander tijdperk. Als Mathieu niet op de weg zou rijden, dan zou hij het grootste palmares in het veld behaald hebben.

"Maar deze gasten crossen veel minder. Een aantal zaken blijven op die manier buiten bereik. Maar dan is het des te knapper dat ze er toch meteen staan."

"Maar het is een kunst om ervoor te zorgen dat je net op zo'n dag dat ene uurtje top bent. De ploeg doet het jaar na jaar. 10 titels? Neen, zo ver moet je niet vooruit kijken. Bij iemand als Thibau Nys zal het ook niet bij eentje stoppen."

"Als hij ergens zijn zinnen op zet ...", beseft Adrie van der Poel. Maar blijft zoonlief doorgaan in de cross? "Er komen nog mooie WK's aan. Zeker zo'n zandcross, dat is het allermooiste."

Bij Alpecin-Deceuninck mogen ze weer champagne ontkurken. "Heel veel dingen lijken evident met Mathieu, maar gedurende decennia leek het alsof dat record nooit geëvenaard zou worden. Hij doet het en hij kan er nog over. Het is belangrijk om erbij stil te staan hoe bijzonder dit is", prijst ploegbaas Philip Roodhooft.

"Neen, we hebben er niet aan getwijfeld, maar je mag ook niet denken dat het zomaar zal gebeuren."

"Mechanische pech en ziekte kunnen altijd en het was ook duidelijk dat Wout van Aert goed zou zijn. Met een betere startpositie kon er meer strijd geweest zijn, maar twijfel of het ook dan gelukt zou zijn, die is er niet geweest."

Van der Poel is pas 30 jaar en kan het record dus nog scherper stellen. "Zijn rapport is heel goed, hé. Maar ooit stopt het en niets is evident."

Eén cruciale voorwaarde is natuurlijk blijven crossen. "Ik zeg niet dat hij nooit eens een jaartje zal overslaan, maar ik ben er zeker van dat dit niet zijn laatste cross ooit geweest is."

"Of hij dan de allergrootste crosser ooit is? Je mag generaties niet vergelijken, maar de grootste aller tijden is hier wel op zijn plaats, denk ik. Of toch zeker de compleetste."