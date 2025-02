"Zij winnen de match niet, wij verliezen": Club Brugge wijt nederlaag aan "inefficiëntie" en panikeert niet

Voor het eerst sinds 22 september, thuis tegen KAA Gent, heeft Club Brugge nog eens een competitienederlaag geslikt. Geen schande of niet abnormaal na zo'n indrukwekkende reeks, maar de manier waarop Antwerp nog over Club ging, smaakt toch zuur bij de kampioen. "Maar er is geen man overboord", relativeren de sterkhouders.

Hans Vanaken had Club Brugge volledig verdiend op voorsprong getrapt in de eerste helft, maar het venijn zat in de staart.

"Of dit onverklaarbaar is? Klopt", reageerde de aanvoerder. "Maar het is duidelijk: als je zelf niet de 0-2 maakt, dan kan je altijd op een tegengoal botsen en dat is gebeurd."

"We kregen 2 hele grote kansen om te scoren en hebben het niet afgemaakt. Zij maakten gelijk en dan groeide het geloof. Het is aan onze eigen efficiëntie te wijten dat we de match niet sneller afgemaakt hebben."

"In alle aspecten was onze match nagenoeg perfect: we vonden de vrije man en kwamen er goed uit, met kansen ook. Maar die moet je afmaken als je wil winnen."

"We deden het heel goed en we verdienden de 3 punten, maar we gaan met 0 punten naar huis", aldus Vanaken, die wellicht een deja-vu kreeg. Ook vorig seizoen had Antwerp een gelijkaardige remonte in petto.

"Ja, maar toen stonden wij op het einde van het seizoen met de trofee in onze handen. Hopelijk gebeurt hetzelfde in mei. Meer kan je er niet over zeggen, want die 1-1 gebeurt uit het niets."

"Neen, er is geen man overboord", besloot Vanaken. "Na zo'n lange ongeslagen reeks komt een nederlaag dichter, maar de manier waarop was helemaal niet nodig."

"Misschien hadden we dan beter met 4-0 verloren waarbij je niets te zeggen zou hebben. Het is zuur, maar het seizoen duurt nog eventjes. Woensdag wacht weer een mooie match (in de beker tegen Genk)."