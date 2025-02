"Was heel bang voor lekke band": Van der Poel "ontmoedigde tegenstand" snel, maar reed daarna met bibber in benen

zo 2 februari 2025 16:25

Met een 7e wereldtitel heeft Mathieu van der Poel geschiedenis geschreven op het WK veldrijden, want hij staat nu op gelijke hoogte van recordhouder Erik De Vlaeminck. "Of ik dat record volgend jaar scherper stel? Dat zullen we nog zien."

Na 3 minuten crossen was een ontketende Mathieu van der Poel al een handvol seconden los. Was dat de bedoeling?



"We zagen het gisteren al bij de beloften: de beste tactiek is vaak om meteen op kop te rijden en je eigen ding te doen", legt de wereldkampioen zijn knalstart uit.



"Ik probeerde gewoon om een zo'n groot mogelijk gat te slaan zodat de tegenstand ontmoedigd was. En die strategie pakte goed uit."



Moest eindje met lek voorwiel rijden. Mathieu van der Poel

De buit leek al na 1 ronde binnen. "Maar nadat ik een mooi gat had geslagen, was ik heel bang voor een lekke band."



In de 3e ronde sloeg het onheil toe.

"Ik reed meteen na de materiaalpost lek en moest een eindje met een lekke voorband rijden. Dat kostte veel energie. Daarna was ik heel voorzichtig."

8e wereldtitel?