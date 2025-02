"Ja, dit is echt gebeurd": spraakmakende wissel tussen Luka Doncic en Anthony Davis is officieel

zo 2 februari 2025 20:49

"Dit is toch een 1 april-grap?" In de Amerikaanse NBA regent het reacties van ongeloof over een blockbuster trade die de basketbalcompetitie flink opschudt. Luka Doncic verkast naar de LA Lakers, de Dallas Mavericks krijgen Anthony Davis in ruil.

Zelfs viervoudig MVP LeBron James zou met verstomming geslagen zijn toen het nieuws rondging in de kleedkamer van de Los Angeles Lakers. Zondagochtend Europese tijd sijpelde het nieuws naar buiten: Anthony Davis, ploegmaat van James, zou op weg zijn naar de Dallas Mavericks. In ruil krijgen de Lakers niemand minder dan sterspeler Luka Doncic in de plek. Een van de strafste trades uit de NBA-geschiedenis. Zo'n 12 uur later werd het nieuws van de ruil bevestigd door zowel de Mavericks als de Lakers. "Ja, dit is echt gebeurd", verwijzen de Lakers naar de vele reacties die de trade al had ontlokt. "Dit is toch een 1 april-grap", reageerde Jalen Brunson (New York Knicks). "Wowww, no f*cking way", schreef Joel Embiid dan weer op X.

De blockbuster trade schudt de Western Conference in ieder geval flink door elkaar. De LA Lakers krijgen niet alleen Luka Doncic, maar ook Maxi Kleber en Markieff Morris. De Mavericks zien Max Christie volgen in het zog van Anthony Davis en krijgen ook nog eens de eerste pick in de draft van 2029. Ook Utah Jazz is betrokken bij de trade. Jalen Hood-Schifino komt over van de Lakers en gaat spelen voor Utah Jazz. Volgens het Amerikaanse ESPN nam Dallas het initiatief voor de trade. Nochtans is Luka Doncic al jaren de sterspeler van het team, maar de Mavericks zouden twijfels hebben bij de fitheid van de Sloveen. De 25-jarige Doncic kampt momenteel met een kuitblessure. De Sloveen is een van de meest waardevolle spelers in de NBA. Sinds zijn debuut in 2018 eindigde hij nooit lager dan een 6e plek op de ranglijst van MVP's. Vorig seizoen loodste hij de Mavericks naar hun eerste NBA-finale sinds 2011.