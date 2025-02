"Dan moet je 100 keer geel geven": Anderlecht onthutst na uitsluiting Ndiaye, uitgelokt door sluwe Gent-spelers

Bizar moment tijdens Gent - Anderlecht. Moussa N'Diaye kreeg tijdens tumult bij een hoekschop twee keer geel (en dus rood) in één fase. Nog straffer: beide keren leken de Gent-spelers, die zonder kaart wegkwamen, de aanstokers. Eerst duwde Samoise de verdediger in doel en vervolgens gaf Mitrovic de Senegalees een stevige por. "Als Moussa neergaat, is het verhaal misschien omgekeerd", klonk het achteraf bij Anderlecht.

"Kijk, hetzelfde is gebeurd in Anderlecht. Nu staan wij aan de andere kant en waren wij de slimmere. Dat maakte het verschil vandaag."

Achteraf was de fase natuurlijk hét gespreksonderwerp. "Het was moeilijk te beoordelen", bleef Samoise op de vlakte bij rechtenhouder DAZN. "Ndiaye duwde mij en zocht nadien de confrontatie met Mitrovic op, waarna hij hem een klein kopstootje gaf."

Bij paars-wit dachten ze er duidelijk anders over.

"Het is een fase die je vaak ziet in het voetbal", aldus Mario Stroeykens.

"Emoties horen er nu eenmaal bij en zulke dingen moeten geaccepteerd worden. Ik snap dat je voor een elleboog rood geeft, maar hier wordt er wat geduwd en is er een beetje spanning. Als ref moet je controle hebben over zo'n fase. Het is niet nodig om meteen drastisch in te grijpen. De uitsluiting deed de match kantelen."

Leander Dendoncker stak de hand (deels) in eigen boezem.

"Het is een situatie waar we beter mee moesten omgaan", vond de middenvelder. "Moussa werd geduwd en had daar niet op mogen reageren. Maar stel dat hij neergaat, dan is het verhaal misschien omgekeerd. Zo zonder nadenken twee keer geel geven: dat is zelden gezien, denk ik."

Trainer David Hubert wilde aanvankelijk niet te veel kwijt over de fase en onderstreepte dat "Moussa slimmer had moeten zijn", maar deelde uiteindelijk toch zijn visie.

"Als je op zo'n manier fluit, dan moet je consequent zijn en vandaag 100 gele kaarten geven. Er zijn enkele makkelijke gepasseerd. Ach, er irriteerden mij verschillende zaken. Ik heb mijn mening op een respectvolle manier proberen geven, maar dat kon de ref niet aanvaarden."