Wereldkampioene Fem van Empel roemt "geweldige concurrente" Lucinda Brand: "Blij dat ze op het podium staat"

Fem van Empel en Lucinda Brand maakten in Liévin propaganda voor het vrouwenveldrijden. De, sinds vandaag, drievoudige wereldkampioene stak achteraf haar bewondering niet onder stoelen of banken: "Respect voor Lucinda."

Ze gingen allebei tot op het gaatje. Pas in de laatste hectometers maakte Fem van Empel het verschil.



"Toen ik over de streep kwam, besefte ik niet dat ik gewonnen had. Zo diep moest ik er voor gaan", hijgt Fem van Empel uit.



"Mentaal was het zwaar na mijn mindere prestaties van vorig weekend. Dit is een emotionele zege."