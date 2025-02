Wereldbekerkalender voor volgend seizoen krijgt vorm: Tabor keert terug, Dublin verdwijnt (voorlopig)

De Wereldbeker begint opnieuw eind november. Niet in Antwerpen, wel in Tabor.

Vorig jaar organiseerde de Tsjechische stad het WK, nu maakt het haar entree in het WB-circuit. Net als Flamanville dat de Franse spot van Besançon inneemt.

Op zondag 7 december krijgt Cabras een herkansing. De manche in Sardinië ging dit seizoen niet door vanwege een storm op het Italiaanse eiland.

De Belgische manches in Namen, Antwerpen, Gavere, Dendermonde, Zonhoven en Maasmechelen blijven allemaal overeind.

Ook Benidorm is er weer bij, net als de finale net over de Nederlandse grens in Hoogerheide.

Dublin en Hulst verdwijnen van de Wereldbekerkalender, al blijft er nog een plaats over. Op zondag 21 december kan de UCI nog een manche inplannen.