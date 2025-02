Wereldbekerkalender krijgt kleine facelift: Koksijde keert terug, 7 van de 12 crossen in België

De Duinencross in Koksijde was tot het seizoen 2021-2022 een vaste pleisterplaats voor de Wereldbeker.



Maar de voorbije 3 seizoenen werd de zandklassieker een categorie lager gereden, in de X2O Badkamers Trofee.



Volgend seizoen wordt Koksijde weer gepromoveerd tot de Wereldbeker. De Duinencross (21 december) staat daags na de WB-cross in Antwerpen (20 december) geprogrammeerd. Een dubbel Belgisch WB-weekend dus.



In totaal zijn 7 van de 12 WB-manches op Belgisch grondgebied. Want naast de rentree van Koksijde, blijven ook de WB-crossen in Namen, Antwerpen, Gavere, Dendermonde, Zonhoven en Maasmechelen allemaal overeind.