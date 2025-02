Vindt Eli Iserbyt eindelijk remedie voor hardnekkige zenuwpijn? "Scans na veldritseizoen zullen uitsluitsel geven"

We spoelen terug naar 19 december.



Eli Iserbyt bekent in een Instagram-post dat hij overwoog om te stoppen met veldrijden. De boosdoener: zenuwpijn.



"Soms is de pijn tijdens de wedstrijd ondraaglijk, zoals dat in Namen het geval was. Maar een operatie brengt een zware revalidatie met zich mee. En er is maar 50% slaagkans. Dat risico wil ik nu niet nemen", zei Iserbyt 6 weken geleden.



Sinds die bekentenis wisselde Iserbyt topprestaties af met een paar offdays.



"Ik ben op dat vlak een beetje koppig en wou absoluut het seizoen uitdoen."



"Als je naar mijn goeie prestaties kijkt in Baal (1e), Gullegem (2e) en Benidorm (2e), zou het jammer geweest zijn als ik een rustperiode had ingelast in januari."